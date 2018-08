- Das Ende der Jeans

Die Wirtschafts-Nachrichten dieser Woche sind alarmierend: Die türkische Lira stürzt ab, die Bayer-Aktie implodiert und dann stößt das amerikanische Bekleidungsunternehmen VF Corporation auch noch seine Jeans-Marken ab – immerhin Wrangler und Lee. Inforadio-Kolumnist Thomas Hollmann sieht schon das Ende der blauen Baumwollhose kommen.

VF Corporation verlegt sich nun auch auf Outdoor- und Freizeit. Mit Jeans lässt sich kein Geld mehr verdienen. Und so sitzen demnächst noch mehr Großstädter in der U-Bahn, als seien sie auf dem Weg zum Himalaya. Oder zum Pilates-Kurs. Die Hose als Traumschiff – hin zu transzendentaler Gelenkigkeit und Naturverbundenheit. Dass Outdoor mit Kunstfaser geschrieben wird, stört offensichtlich niemanden.

Man soll ja vorsichtig sein, Epochen für beendet zu erklären, aber wer, bitte sehr, legt sich noch mit seiner neu gekauften Hose in die Badewanne? Eben. Das macht kein Mensch mehr. Wozu auch? Da würde die Buchse nur nass werden. Weit genug ist sie ja schon. Deshalb kaufen sich die Leute ja diese zweibeinigen Outdoor-Zelte. Und weil zehn Taschen dran sind. Oder die Leute tragen gleich Jogginghosen, die neuerdings Yogahosen heißen und das Dreifache kosten.

Okay, die baumwollene Jeans diente auch jahrzehntelang als Imageträger. Das ist ja das Problem. Dass die Mittsiebziger immer noch Indigo anhaben und aussehen wollen wie Revoluzzer - oder zumindest wie der Rockstar des Seniorenheims.

Dabei kann man der Jeans nun wirklich nicht vorwerfen, unflexibel zu sein. Röhre, Karotte, Buntfalte, Schlag,- stets hat sich die Nietenhose anzupassen gewusst und ließ sich sogar Löcher reinschneiden und mit Steinen waschen. Vergebens.

Die VF Corporation verlegt ihren Sitz nach Denver. Wegen der nahen Rocky Mountains. Die passten perfekt zur neuen Outdoor-Philosophie. Und so geht sie langsam dahin, die so blaue Hüfthose. Ungeachtet der Tatsache, dass ein Arsch nur in einer Jeans wirklich nach Arsch aussieht.