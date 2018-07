- Das Wetter - ein echtes Thema für Revoluzzer

Es wird heute wieder heiß in Berlin und Brandenburg. Bis auf 32 Grad geht das Thermometer hoch. Höchste Zeit, über das Politische am Wetter zu reden, findet unser Kolumnist Thomas Hollmann.



Die Deutsche Bahn würde das Wetter heute wohl nicht mehr für belanglos halten. Denn selbst wenn die Klimaanlagen in den ICEs alle laufen sollten, kann die Hitze immer noch die Schienen verbiegen. So etwas war 1966 unvorstellbar. "Alle reden vom Wetter. Wir nicht." - plakatierte die Bahn in selbstbewusster Outdoor-Ignoranz Der Sozialistische Deutsche Studentenbund wandelte das Motiv zwei Jahre später ab. Die E-Lok auf dem Plakat wurde durch Marx, Engels und Lenin ersetzt. Aber die Botschaft blieb die Gleiche: Sollen andere über Regen, Wind und Sonne palavern, wir reden die Revolution herbei.

So ändern sich die Zeiten - und die meteorologischen Verhältnisse, ist das Wetter heute doch radikaler als es die 68er-Studenten je waren. Ernten lässt das Wetter ausfallen und Wälder abbrennen. Und andernorts verhungern die Menschen. Oder kommen in Sturzfluten um.



Die Gründe für die Radikalisierung sind noch nicht abschließend geklärt, aber die Klimawandel-Gegner wissen schon jetzt, dass wir Menschen damit nichts zu tun haben. So wird Wetter zur Ideologie. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund sollte sich wieder gründen - und einfach das Gegenteil plakatieren.



Für unsereins macht das die Sache nicht leichter, die wir das schöne Wetter einfach mal nur genießen wollen, statt uns immer gleich fragen zu müssen, was passiert, wenn es weiterhin nicht regnet? Verwüsten wir dann? - Irgendwie ist dem Wetter das Nonchalante abhanden gekommen. Ich würde was dafür geben, es mal wieder als Belanglosigkeit abtun zu können - das Wetter. Dafür würde ich sogar das Kapital durchlesen. Ganz.