- Gefangen in der Spirale der Kundenbewertungen

Hitze über Berlin und Brandenburg. Aber Klimaanlagen in Wohnhäusern sind noch die Ausnahme. Weswegen unsere Kolumnistin Renee Zucker nun einen Ventilator kaufen will. Gar nicht so einfach...

Was ist das erste, was man da macht? Was meint Stiftung Warentest dazu? Seit 2012 nichts mehr. Das empfohlene 400-Euro-Gerät scheint übertrieben. Probiere ich es mal mit dem 100-Euro-Quirl an dritter Stelle, den es natürlich gar nicht mehr gibt. Sein aktuelles Modell kostet zwar nur noch die Hälfte, hat aber schlechte Bewertungen beim Versandhändler.

War wohl noch, bevor sich die Händler 5-Sterne-Lobeshymnen kaufen konnten. Gerät man erstmal in die Spirale von Kundenbeurteilungen und Expertenmeinungen, bin ich schon verloren. "In der Beschreibung steht: 75% leiser als der Vorgänger - möchte nicht wissen, was das für ein Gebläse war", meckert Philip, der den Ventilator so gerne für laue Sommernächte gehabt hätte, aber zwei Sterne abziehen muss wegen des zu hellen Anzeigedisplays.