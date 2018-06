twitter Bild: twitter

Mo 11.06.2018 | 08:05 | Hundert Sekunden Leben

- Das große Problem mit den kleinen Händen

Wirtschaftspolitisch war der G7-Gipfel in Kanada eine mittelprächtige Katastrophe - aber wenigstens die Twitter-Gemeinde hatte ihren Spaß. Denn was es da an Bildern zu bestaunen gab, war Stoff für wochenlange Witzattacken - vor allem auf US-Präsident Donald Trump. Kolumnistin Renée Zucker schwankt dabei zwischen Befriedigung und Sorge.



Die Highlights der letzten Woche finden sich diesmal auf Twitter. Unter dem Hashtag #handshake gibt es viele große Fotos zu sehen vom kleinem schönen Händchen des amerikanischen Präsidenten, das er - als hätte ihm was geschwant - nur zögerlich gab und danach nur mit großer Anstrengung aus Emmanuel Macrons eisernem Griff befreien konnte. Weiß gedrückt und geknebelt war das Händchen nun für alle sichtbar, obwohl der Amerikaner sich nach Bullyart den Griff von oben gesichert hatte, um die Kontrolle über den kleinen Schuppenverdächtigen Franzosen zu behalten. Dessen Gesicht, das noch bei Handausstreckung so harmlos unschuldig wie beim ersten Mal daherkam, sah nach siegreichem Handdruckkampf aus wie von einem der kleinen Strolche, der triumphales Grinsen nur mühsam hinter zusammen gekniffenen Lippen verbergen kann. Ein Bild, das auf jede Kühlschranktür gehört.

Renée Zucker