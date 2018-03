- Mülljogging - der letzte Schrei aus ABBA-Land

Hamburg wird derzeit sauber gemacht. Bewohner und Freiwillige sammeln in der Stadt den Müll ein. "Hamburg räumt auf" heißt die Aktion, die es seit vielen Jahren gibt und bei erstmals auch Jogger mitmachen. Am Donnerstagabend haben Freizeitsportler die Alsterwiese Schwanenwik laufender Weise nach Unrat abgesucht. Kolumnist Thomas Hollmann sieht da schon den nächsten Trend kommen.

Das Wort zum Trend heißt Plogging. Von schwedisch: „plocka“, zupfen, aufheben, und Jogging, was vom Joggen kommt. Irgendwie scheint den Schweden langweilig zu sein, dass sie ganze Wohnzimmer selber zusammenschrauben, und jetzt lesen sie beim Rennen auch noch weggeworfene Cola-Dosen auf. Wobei ich gar nicht weiß, ob es in Schweden überhaupt noch Cola in Dosen gibt oder Dosen-Cola dort mittlerweile verboten ist. Aber irgendwelchen Müll müssen sie ja haben, sonst würden sie den nicht laufender Weise aufpicken.

Ich glaube, das wird das nächste große Ding: Abba, Ikea, Plogging.



Die Aktivisten in Hamburg finden toll, dass sie das Sportliche mit dem Sauberen verbinden können und nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun. Wahrscheinlich geht Mülljogging sogar mehr auf Pumpe als normales. Und wenn der Plogger sich beim forcierten Bückschritt nicht den Fuß bricht, trägt er vermutlich wesentlich mehr Unrat zusammen als ein gehender Sammler.



Ob der Trend demnächst auch Berlin erfassen wird, lässt sich seriös nicht beantworten. Die Online-Anmeldung für den hiesigen Saubermach-Tag namens „Mach Berlin“ wird erst kommende Woche freigeschaltet. Aber die Vereinsvorsitzende ist zuversichtlich, dass sich dann im Juni auch Plogger in die verdreckten Parkbüsche schlagen. Nachdem dies im vergangenen Jahr bereits die Gay-Gruppe der Berliner SPD getan hat. Treffpunkt war das Toilettenhäuschen an der Siegessäule.



Offensichtlich ist das Saubermachen in der Mitte der Berliner Gesellschaft angekommen. Dafür spricht auch das Nachbarschaftsbündnis „Prenzl‘Berg wird Glänzl‘Berg“, das bestimmt wieder teilnehmen wird. Fehlen nur noch die Bückrenner.