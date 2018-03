- Was mich nicht umbringt

Auch unangenehme Nachrichten können sich am Ende als positiv wirksam entpuppen, betrachtet man sie nur ausgiebig genug aus jeder möglichen Perspektive. Zu diesem Schluss kommt Kolumnistin Renée Zucker angesichts der von Mikrobiologen belegten Tatsache, dass Spül- und Waschmaschinen ein wahres Paradies für Pilze und Bakterien sind.



Oh, oh - das wird Sie nicht freuen, was ich Ihnen jetzt erzähle. Vor allem Sibylle nicht, die mir immer das Geschirr aus der Hand nimmt, wenn ich es unter laufendes Wasser halte - "lieber in die Maschine", sagt sie im festen Glauben, da würde alles viel sauberer.