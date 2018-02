Die SPD in der Klarsichthülle

Wenn die Medien Recht behalten, wird Andrea Nahles am Dienstag auf der Präsidiumssitzung zur neuen SPD-Vorsitzenden gewählt. Zwar erst einmal nur kommissarisch, aber für unseren Kolumnisten Thomas Hollmann geht das dennoch zu weit.

Ich habe nachgezählt: 13. Andrea Nahles wäre der 13. SPD-Chef seit Hans-Jochen Vogel. 13 Vorsitzende in 27 Jahren,- das ist fast so eine Quote wie beim Hamburger SV. Und den wollen auch alle absteigen sehen. Das ist das Schicksal der Chaos-Klubs: Irgendwann ist man das Elend satt – und übrig bleibt Häme.