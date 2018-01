- Holländische Schweinereien

Gouda, Carrell, lustige Holzpantoffeln - wir haben den Hollä - Verzeihung - Niederländern eine Menge zu verdanken. Aber muss das wirklich sein, dass sie Schweine in Brandenburg parken wollen? Vor allem: Extrem viele Schweine auf in extrem wenig Brandenburg? Auch wenn die geplante Anlage in Haßleben letzten Endes nicht Realität geworden ist - Renée Zucker findet alleine den Versuch schon eine Sauerei!



Brandenburg ist groß und wird immer menschenleerer. Da lassen sich sicher zu den schon vorhandenen noch jede Menge Großmastanlagen planen. "Warum müssen wir Privaten eigentlich dafür bezahlen, dass Behörden und Gerichte Erkenntnisgewinn bekommen, um so einen Quatsch zurückzupfeifen?" schrieb einer aus der Bürgerinitiative Haßleben, der in diesen 14 Jahren Zeit, Nerven und Geld in den Kampf gegen das Mastschweinlager gesteckt hat und man kann ihm nur recht geben. Warum sind Politiker und Behörden immer die Letzten, die verstehen?

Man könnte auch fragen, was im Kopf von jemandem vorgeht, der 37.000 Tiere mästen und töten will und warum eigentlich aus den Niederlanden immer so viel überflüssiges Zeug kommt wie fade Tomaten, scharfe Gülle und mörderische Großmastanlagen. Sie haben doch gute Künstler, Käse und Klotschen, alles ehrenwerte Exportartikel. Meinetwegen noch ihre Fernsehleute, muss man ja nicht gucken. Ja, auch die Tulpen sind okay. Aber diese dauernde Unangenehmer-Mist-Präsenz, das macht wirklich keinen guten Leumund. Holländer! Ihr hattet die Molukken und Südafrika, habt Nordsee, Pommes, und Vanille-Fla. Laßt die Schweine in Ruhe.