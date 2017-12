- Sicher. Sicher?

Auch Lichtermeer und Eierpunsch schaffen es nicht, uns etwas zurückzugeben, was uns in verdammt vielen Momenten verlorene gegangen zu sein scheint: Das Sicherheitsgefühl. Ein Umstand, der vermutlich nicht nur Inforadio-Kolumnistin Renée Zucker nachdenklich stimmt.



In meiner Nachbarschaft wurde jede Menge Munition gefunden. Das war eine Nachricht wert. Nun melden sich dauernd Freunde und fragen, ob ich sicher bin. So sicher wie am 2. Adventabend, als ich mich beim Blick aus dem Fenster wunderte, wie viele Polizeiwannen zum idyllischen Weihnachtsmarkt gekommen waren.

Aber die Leute rufen an, so wie ich meinen Cousin anrufen wollte, als am Times Square einem der Sprengstoffgürtel explodiert war. Warum sollte mein Cousin am frühen Morgen am Times Square sein, er wohnt in der Bronx. Aber er hätte natürlich zufällig zum Busbahnhof gehen können, jemanden wegbringen oder abholen. Aber nein, meistens trifft es nicht die, die man kennt. Und hier war ja nichts in die Luft gegangen. Hier hatte nur was rumgelegen.