"In die Weite" - Kölner Ausstellung über jüdisches Leben in Deutschland

Im Kölner Kolumba-Museum wurde am 15. September eine Ausstellung über jüdisches Leben eröffnet, die den Bogen schlägt vom Rheinland in die Ferne und von der Spätantike in die Gegenwart: "In die Weite". Durchaus mit spektakulären Objekten und ebenso spektakulären Geschichten, wie Harald Asel feststellt.

Ausgangspunkt für das Jubiläum über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin. Datiert am 11. Dezember 321 bestimmte er, dass Juden städtische Ämter in Köln bekleiden dürfen.

Mehr zur Ausstellung im Kölner Kolumbia Museum: In die Weite. Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland

Auch im Rahmen des Jubiläums wurde in Heidelberg der Umzug des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland mit einem Festakt gefeiert. Erinnert das 1987 gegründete Archiv mit seinem Sammlungsauftrag an das Gesamtarchiv der deutschen Juden, das von 1905 bis 1938 in Berlin geführt wurde, liegt der Schwerpunkt auf Dokumente jüdischen Lebens vor allem aus der Zeit nach 1945. Dass noch 1974 in München eine Zeitung in jiddischer Sprache erschien, lässt sich in den Beständen ebenso wiederfinden wie Zeugnisse antisemitischer Anschläge im Nachkriegsdeutschland.

Außerdem in der Sendung:

Eröffnung des Deutschen Romantik Museum in Frankfurt am Main. Mit zehn Jahren Vorbereitungszeit wurde eine Epoche als Ganzes in den Blick genommen: nicht nur Literatur, Malerei und Musik, sondern auch politische und geistesgeschichtliche Strömungen.