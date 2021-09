imago images/United Archives Internationale Bild: imago images/United Archives Internationale

Sa 11.09.2021

- Es gibt nicht nur den einen 11. September

Ein Tag allein ändert nicht die Weltgeschichte, aber es gibt durchaus historische Zäsuren. Neben 9/11 lässt Harald Asel Augenzeugen über die Öffnung des Eisernen Vorhangs an der Österreichisch-Ungarischen Grenze am 11. September 1988 und den Militärputsch in Chile 1973 zu Wort kommen.