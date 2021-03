- 150 Jahre Pariser Kommune - Inspiration aller Revolutionen

In Paris kam es am 18. März 1871 nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg zu einem Aufstand. Der Bürgerkrieg begann mit der Weigerung der städtischen Nationalgarde, die Kanonen auf dem Montmartre der regierungstreuen Armee zu übergeben und endete im Häuserkampf Ende Mai. Von Harald Asel und Christina Erdkönig

Außerdem in der Sendung: Wie die rasante technische Entwicklung nicht nur die Arbeitswelt im 19. Jahrhundert veränderte, sondern auch die Welt der Kindheit, das wird in der Ausstellung "(K)ein Kinderspiel. Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung" im Brandenburg-Preußen Museum in Wustrau gezeigt. Der Museumsbesuch ist mit Anmeldung möglich.

Es ist die erste Ausstellung des diesjährigen Themenschwerpunktes "Zukunft der Vergangenheit - Industriekultur in Bewegung" von Kulturland Brandenburg.

Hingegen ist die die Ausstellung "Europa auf Kur: Ernst Ludwig Kirchner, Thomas Mann und der Mythos Davos" im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg z. Zt. wieder nur online zu sehen.