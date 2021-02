Ansichtskarte von 1898 (Bild: Privatsammlung Wolfgang Hütten)

Die Aufgabe der Prinzengarde ist der Schutz "seiner Tollität des Prinzen Carneval". Dazu vereidigt der General der Prinzengarde am Fastnachtssamstag die närrischen Rekruten. Die Uniform der Garde, die bis nach dem Ersten Weltkrieg getragen wurde, lehnt sich an die der Wallenstein'schen Reiter an.