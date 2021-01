- 100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz

Seit der Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant bei der Schlacht von Solferino 1859 erkannt hatte, dass es eine über den Konfliktparteien stehende Organisation zur Versorgung der Verwundeten geben sollte, verbreitete sich die Idee in viele Länder. Als Dachverband in Deutschland hat das Deutsche Rote Kreuz seit 1921 Rechtsstatus und feiert dieses Jahr den 100. Geburtstag. Von Harald Asel

Weitere Themen in der Sendung: die Sonderausstellung " Kommunikation mit Strom, Telefon und Rundfunk " im Museum Eberswalde sowie 90 Jahre Haus des Rundfunks in der Berliner Masurenallee.

Es war wie ein Paukenschlag in der noch jungen Geschichte des Rundfunks: am 22. Januar 1931 wurde das Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg feierlich eingeweiht. Nach nur 19 Monaten Bauzeit war ein Gebäude entstanden, das eigens für die Zwecke der Rundfunkübertragungen konzipiert war, nach München das zweite seiner Art und europaweit einzigartig – der Beginn einer neuen Ära.

