- Retro-Fernsehen in der ARD-Mediathek

Zum UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes am 27. Oktober öffnen die ARD-Sender und das Deutsche Rundfunkarchive ihre Archive. In der ARD-Mediathek sind dann viele ausgewählte Fernsehberichte vor 1966 abrufbar. Harald Asel hat sich in der Retro-Welt der ARD und DDF umgeschaut.

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger über die Öffnung der Fernseharchive für das Publikum:

"Ich bin froh, dass die neun ARD-Landesrundfunkanstalten das Projekt "ARD Retro" gemeinsam an den Start bringen. Zuschauerinnen und Zuschauern öffnet sich so der digitale Blick in kuriose, spannende oder bewegende Momente der jüngeren deutschen Geschichte. Eine Besonderheit von "rbb Retro" innerhalb der ARD-Mediathek ist, dass wir historisches Material aus dem gesamten Sendegebiet vor der deutschen Einheit präsentieren, gedreht vom Sender Freies Berlin und vom Deutschen Fernsehfunk. So werden Berlin und Brandenburg in einer Zeit erlebbar, die eine ganze Generation inzwischen nur noch aus Erzählungen kennt." 22.10.2020