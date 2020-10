imago images/NBL Bildarchiv Bild: imago images/NBL Bildarchiv

Sa 03.10.2020 | 13:44 | Geschichte

- Vor 30 Jahren: Der Klang der Wiedervereinigung

Wie war das Anfang Oktober 1990? Was haben die Menschen am Tag der Deutschen Einheit vor 30 Jahren gefühlt und gedacht? Wie haben die Medien über die Wiedervereinigung am 3. Oktober berichtet? In den Rundfunkarchiven schlummern Stimmen und Beiträge von damals, Harald Asel hat einige von ihnen zusammengetragen.