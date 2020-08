- Neue Dauerausstellung zur Kolonialgeschichte im DHM

Seit fünf Jahren verhandeln Deutschland und Namibia über Entschädigungszahlungen für die deutschen Verbrechen in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika - bisher ohne Erfolg. Die VertreterInnen der betroffenen Volksgruppen Herero und Nama würden bisher nicht in die Verhandlungen einbezogen, kritisiert Herero-Aktivist Israel Kaunatjike.

Mit einer Zahlung und einer Entschuldigung wollte Deutschland Wiedergutmachung für ein dunkles Kapitel seiner Geschichte leisten: Die Verbrechen an den Volksgruppen der Herero und Nama im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Namibia hat das Angebot abgelehnt und will weiterverhandeln. Worum es in dem Streit geht, bringt Werner Schoninger auf den Punkt.