Weitere Themen der Sendung:

Nach dem Tod an dem Afroamerikaner George Floyd setzt eine neue Rassismusdebatte ein, so auch in Belgien und seiner Erinnerung an Rassismus und Kolonialismus unter Leopold II.;

das BMW-Museum blickt in einer neuen Abteilung auf die Vergangenheit des Konzerns im Nationalsozialismus;

dank neuer technischer Verfahren haben Archäologen eine Stätte der Maya im Urwald in Mexiko entdeckt.