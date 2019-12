rbb Bild: rbb

Sa 14.12.2019 | 13:44 | Geschichte

- Clinton schreitet und Jelzin tanzt – Das Jahr 1994

Hoher Besuch in Berlin: Bundeskanzler Helmut Kohl empfängt US-Präsident Bill Clinton und Russlands Präsident Boris Jelzin. Auch der Adel in der Person von Prince Charles gibt sich die Ehre. Was ist passiert?



Ende einer Ära Die Truppen der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges verlassen Berlin. Allerdings mit getrennten Feiern für die Westalliierten und Russland. Das sorgt für diplomatische Spannungen. Und viele Soldaten wollen gar nicht zurück in ihre Heimat… Bill und Boris zu Besuch Bill Clinton ist in der Stadt und kann als erster US-Präsident durch das geöffnete Brandenburger Tor schreiten. Auch sein russischer Amtskollege Boris Jelzin ist zu Besuch, hält sich dabei jedoch nur selten ans Protokoll, dirigiert schon mal eine Militärkapelle und grölt "Kalinka" mit. Wildwuchs und Disharmonie zwischen Ost und West

Doch es wird nicht nur gefeiert in Berlin. Es muss schließlich weitergehen in der Hauptstadtregion: Berlin und der Speckgürtel wachsen zum Teil unkoordiniert zusammen. Die Lösung: ein gemeinsames Bundesland. Doch der Weg dahin ist steinig. In Lichtenberg sorgt ein Projekt mit rechtsradikal aufgefallenen Jugendlichen für Aufregung, West- und Ost-Erzieher wollen nicht im jeweils anderen Teil der Stadt arbeiten, und die Loveparade zieht – obwohl schon totgesagt – viermal mehr Besucher an als im Jahr zuvor.

Prince Charles zu Besuch in Berlin anlässlich des Abzugs der Allierten | Bild: rbb

Russische Soldaten bei der großen Parade zum Abschied der Allierten aus Berlin | Bild: rbb

Große Parade anlässlich des Abzugs der Alliierten | Bild: rbb

Bundeskanzler Helmut Kohl und Präsident Boris Jelzin zusammen mit russischen Soldaten anlässlich der Verabschiedung der russischen Streitkräfte aus Deutschland am Russischen Ehrenmal in Berlin-Treptow | Bild: imago images

Die Loveparade in Berlin hat erstmals 100 000 Besucher | Bild: rbb Play Pause Fullscreen