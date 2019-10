- Von unfreiwilligen Ausreisen und freiwilligen Einreisen – Das Jahr 1985

1985 ist für Berlin ein Jahr voller Abschiede und Neubeginne: Die Versöhnungskirche im Mauerstreifen zwischen Mitte und Wedding wird gesprengt; SPD-Chef Willy Brand kommt auf Einladung Erich Honeckers nach Ost-Berlin. Sängerin Angelika Mann verlässt die DDR. Und in West-Berlin findet erstmals das DFB-Pokalfinale statt – daraus soll eine Institution werden, die bis heute anhält.

Die Versöhnungskirche steht mitten im Mauerstreifen zwischen Mitte und Wedding. Seit 1961 unbetretbar. Jetzt wird sie gesprengt, dafür bekommt die Kirche Bauland in den Neubaugebieten am Rande der Stadt zugesprochen. Inforadio-Redakteure Harald Asel und Jens Lehmann blicken auf die geteilte Stadt Berlin.

40 Jahre nach Kriegsende nennt Bundespräsident Richard von Weizsäcker den 8. Mai einen Tag der Befreiung und gibt gerade in West-Berlin vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen Auftrieb. In Ost-Berlin wird dagegen schon lange der Tag der Befreiung mit pompösen Paraden gefeiert.

1985 kommt auch SPD-Chef Willy Brandt auf Einladung von Erich Honecker nach Ost-Berlin. Brandt wird zwar wie ein Staatsgast empfangen, auf der Straße schweigen ihn dagegen Stasi-Leute an. Nichts soll an seinen triumphalen Besuch in Erfurt 1970 erinnern.