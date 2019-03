imago/i Images Bild: imago/i Images

Sa 09.03.2019 | 13:44 | Geschichte

- Was Heinrich VIII. mit dem Brexit zu tun hat

Wenn derzeit Argumente gesucht werden, wie eng die britische Insel und das europäische Festland zusammengehören, aber auch, wie tief trennend das Wasser des Kanals ist, dann wird tief in der Geschichte gegraben. Alles nur Histotainment in der Brexit-Debatte? London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt wollte es genauer wissen und traf den in Cambridge lehrenden Brendan Peter Simms.