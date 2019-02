Bibliotheca Hertziana/E. Fontolan Bild: Bibliotheca Hertziana/E. Fontolan

- Durch den Höllenschlund zum Forschungsolymp

Sie gibt es seit über hundert Jahren, die "Bibliotheca Hertziana" in Rom, eine deutsche Forschungseinrichtung für italienische Kunstgeschichte. Das renommierte Max-Planck-Institut, an dem die wissenschaftliche Elite forscht, vertritt auch indirekt das Ansehen Deutschlands im Ausland. Weitere Themen der Sendung: die Ausstellung "Schicht im Schacht" im Haus der Geschichte in Bonn und die politische Situation in Weimar und Thüringen 1919.