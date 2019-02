dpa Bild: dpa

Sa 02.02.2019 | 13:44 | Geschichte

- 100 Jahre Weimarer Nationalversammlung

Am 6. Februar jährt sich zum 100. Mal die konstituierende Sitzung der verfassunggebende Nationalversammlung in Weimar. Unter den 423 Abgeordneten waren erstmals in der deutschen Parlamentsgeschichte auch 37 Frauen. Viele Detailstudien erscheinen derzeit zur Weimarer Republik, Harald Asel stellt die Veröffentlichungen "Die Weimarer Verfassung. Aufstieg und Scheitern" von Udo di Fabio und "Der tragische Kanzler" von Peter Reichel vor.