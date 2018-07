Thomas Frey Bild: Thomas Frey

Sa 21.07.2018 | 13:44 | Geschichte

- 200 Jahre Karl Marx in Trier

Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx in Trier geboren. Seine Geburtsstadt erinnert nun an den lange ungeliebten Sohn mit einer Fülle von Veranstaltungen und einer großen Landesausstellung. Inforadio-Geschichtsredakteur Harald Asel hat sich die Ausstellung angesehen und gibt Einblicke in Leben, Werk und Zeit des Denkers - und erzählt vom farbenfrohen Drumherum heute in der Stadt an der Mosel.

Die Landesausstellung "Karl Marx 1818-1883. Leben. Werk. Zeit" unter der Leitung von Beatrix Bouvier findet an zwei Orten in Trier statt, dem Rheinischen Landesmuseum und dem Stadtmuseum Simeonstift.



Im Landesmuseum wird das Werk von Marx seiner Zeit gegenübergestellt. Ein permanentes Gegenüber der Objekte prägt das Ausstellungskonzept: Zum Beispiel auf der einen Seite Objekte der Berliner Firma Borsig, auf der anderen Seite Skizzen zur Doktorarbeit von Marx samt Diplom. Worauf reagiert Marx in seiner Arbeit, was nimmt er wahr? Die Hoffnung auf politische Teilhabe des Bürgertums, die sich etwa im Hambacher Fest 1832 äußert, die Entdeckung der sozialen Frage in den Weberaufständen. Weltkulturerbe "Manifestes der Kommunistischen Partei" Wie aber stellt man theoretische Werke aus? Seit 2013 ist die einzige erhaltene Entwurfsseite des "Manifestes der Kommunistischen Partei" Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO. In Trier ist ihr ein eigener Raum gewidmet, von der Decke hängen Zahnräder mit Kernbegriffen, rechts und links des Dokumentes zeigen 247 verschiedene Ausgaben in zum Teil entlegenen Sprachen die Wirkungsgeschichte.

Bild: Historisches Archiv Krupp, Essen/Karl Marx Landesausstellung, Trier

Die Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts in Theorie und Praxis

Dabei zeigt sich ein wichtiges Statement der Trierer Ausstellung: Nicht das in sich geschlossene Werk macht Marx aus, sondern das Aufsaugen vieler zeitgenössischer Impulse und ihre Verwandlung in Eigenes. Eine raumgreifende Maschine mit Förderbändern, auf denen Arbeitskraft, Kapital, Ware, Profit geschrieben ist, beschäftigt sich mit der Mehrwerttheorie, ergänzt durch Objekte, die die Bleivergiftung der Arbeiter und das Selbstbewusstsein der Fabrikbesitzer zeigen. Nicht polemisch, sondern als neugieriger Blick in eine Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts, die heute unsichtbar geworden zu sein scheint.

Lebensorte von Marx im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Simeonstift widmet sich den Lebensstationen von Karl Marx: Trier, Paris, Manchester, London. Trier gehörte Anfang des 19. Jahrhunderts zu Frankreich, mit dem Wiener Kongress 1815 wurde das Gebiet preußisch. Der Gegensatz zwischen dem progressiven Trierer Bürgertum und den Preußen, aber auch den Katholiken und den protestantischen Landesherrn prägt die Stimmung. Die Ausstellung zeigt Dokumente zu Karl Marx, zeitgenössische Stadtansichten, aber auch zentrale Themen wie Armut oder der Wandel der Arbeitswelt. Stolz ist das Stadtmuseum, dass es seit kurzem eine Bleistiftzeichnung mit dem Bild des jungen Marx besitzt, die erstmals ausgestellt wird.

Bild: Kai Löffelbein/UNICEF/Museum am Dom

Die Würde des Menschen Partnerausstellungen sind im Museum Karl-Marx-Haus und dem Museum am Dom. Im bischöflichen Dommuseum nähert sich die Ausstellung LebensWert Arbeit aktuellen künstlerischen Interventionen den Veränderungen der heutigen Arbeitswelt: Globalisierung oder Digitalisierung stellen wie im 19. Jahrhundert neu die Frage nach der Menschenwürde.