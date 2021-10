IMAGO / Rainer Weisflog Bild: IMAGO / Rainer Weisflog

So 17.10.2021 | 11:03 | Das Forum

- Wenn die Spree rückwärts fließt!

Der Sommer 2021 war nicht so trocken wie in den Jahren zuvor – doch die Defizite aus dieser Zeit sind nicht aufgeholt, was an weiterhin schrumpfenden Seen in Brandenburg zu sehen ist. Doch ist es der Klimawandel allein, der uns Sorgen macht? Darüber spricht Harald Asel mit seinen Gästen.