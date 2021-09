Ali Ghandtschi Bild: Ali Ghandtschi

So 19.09.2021 | 11:03 | Das Forum

- "Nahaufnahme" - Treffen junger Autor*innen auf der 21. ilb

Was bewegt junge Schreibende heutzutage? Was ist so schön am Verfassen von Texten? Darüber spricht Harald Asel mit Preisträgerinnen des "Treffens junger Autor*innen" auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin.

Seit 1986 laden die Berliner Festspiele zum "Treffen junger Autor*innen" ein. Es gibt öffentliche Lesungen, Workshops, aber auch einen geschützten Raum, um sich miteinander auszutauschen.

Nicht immer steht dabei eine professionelle Literatenkarriere im Blick. Fünf Preisträgerinnen der letzten Jahre treffen sich derzeit zu einer Nahaufnahme und arbeiten mit erfahrenen Autorinnen und Autoren. Wie blicken sie auf die Welt von heute? Wo sehen sie ihren Platz in einer überbordenden Medienwelt? Und welche Themen sind ihnen wichtig?

Mit dabei: Ali Ghandtschi Paula Schlagbauer beim 21. internationalen literaturfestival berlin © Ali Ghandtschi

Ali Ghandtschi Nicole Collignon beim 21. internationalen literaturfestival berlin © Ali Ghandtschi

Ali Ghandtschi Josefa Ramirez Sánchez beim 21. internationalen literaturfestival berlin © Ali Ghandtschi

Ali Ghandtschi Miedya Mahmod beim 21. internationalen literaturfestival berlin © Ali Ghandtschi

Ali Ghandtschi Kristina Vasilevskaja beim 21. internationalen literaturfestival berlin © Ali Ghandtschi

Ali Ghandtschhi Inforadio-Moderator Harald Asel beim 21. internationalen literaturfestival berlin © Ali Ghandtschi