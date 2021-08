- Erinnerungskultur im Wandel

Gedenkstätten stehen unter Veränderungsdruck. Die Erlebensgeneration verschwindet, authentische Orte konkurrieren mit digitaler Vermittlung und Zugewanderte fragen: Was hat das mit mir zu tun? An Beispielen aus Brandenburg spricht Harald Asel darüber mit seinen Gästen.

Es ist eine Vielfalt an Themen, die derzeit die Gedenkstättenarbeit umtreibt. Dokumente und archäologische Grabungen bringen immer wieder neue Erkenntnisse. Der Blick auf Details lässt widersprüchlichen Erzählungen Raum. Da ist aber auch der Wunsch der Öffentlichkeit nach Unterstützung bei der Abwehr heutiger demokratiefeindlicher Tendenzen. Es gilt, eine Balance zu finden zwischen wissenschaftlicher Forschung und pädagogischer Ausrichtung.

Wo steht die Gedenkstättenlandschaft in Brandenburg heute? Wie gelingt eine kritische Beschäftigung mit der Vergangenheit, und was braucht das Erinnern in einer von Digitalisierung und tiefgreifenden Veränderungen geprägten Gegenwart? Welche Erinnerungsarbeit ist produktiv, wo droht Erstarrung? Und welche Rolle spielt dabei bürgerschaftliches Engagement?