- Julian Assange - Held oder Verräter?

Was aus Julian Assange, dem ehemaligen Computerhacker, Investigativjournalisten und Sprecher der Enthüllungsplattform "Wikileaks" wird, ist offen. Ist er ein Kämpfer für Freiheit und Demokratie? Oder ein Verräter, der seine gerechte Strafe verbüßen muss? Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen.

Vor gut zehn Jahren begann seine Odyssee: Vorermittlungen wegen Vergewaltigung, internationaler Haftbefehl, Flucht in die ecuadorianische Botschaft in London. Sieben Jahre später wird Julian Assange von der Polizei aus der Botschaft getragen. Bis heute sitzt er in Haft. Die Auslieferung an die USA hat ein britisches Gericht zwar abgelehnt, ebenso aber auch Assanges Freilassung.