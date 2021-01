- Verlorene Generation Corona?

Bereits jetzt sind mehrere Schuljahrgänge von den außergewöhnlichen Umständen der Corona-Pandemie geprägt. Ist das in fast einem Jahr Versäumte aufzuholen? Welcher Kraftakt wird allen Beteiligten abverlangt? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

Doch was hat die Schulsituation für Landzeitfolgen für die Bildung? Schon jetzt können viele Schülerinnen und Schüler die Erwachsenen beim Thema Digitalkompetenz beschämen. Hat die Pandemie daher nicht auch Erfahrungen geschaffen, die später in Beruf und Alltag sogar Vorteile verschaffen? Oder verschärft sich doch nur die soziale Kluft? Wird sich bei späteren Bewerbungen der Abschluss 2020 und 2021 nachteilig auswirken?

Der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen in den deutschen Schulen ist ein heftig diskutiertes Thema. Zwei Schutzziele werden abgewogen: Bewahrung vor einer Ansteckung und die Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler. Die Bundesländer entscheiden dies unterschiedlich.

Es diskutieren:

Ismahan Alboga, RBB-Journalistin, die eine Langzeitbeobachtung des Fläming-Gymnasiums in Bad Belzig durchführt

Britta Ernst, Brandenburger Ministerin für Bildung, Jugend und Sport (SPD), Präsidentin der Kultusministerkonferenz



Luisa Regel, Landesschülerausschuss Berlin



Prof. Dr. C. Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und Professorin für Bildungsökonomie an der FU Berlin

Moderation: Harald Asel