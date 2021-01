Bild: dpa

So 10.01.2021 | 11:00 | Das Forum

- Impfen gegen Corona: Kleiner Pieks mit großer Wirkung?

Die Impfung gegen das Corona-Virus hat begonnen. Die Hoffnung ist groß, dass diese das Ende der Corona-Pandemie einläutet. Doch was ist mit denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen? Und wie können in kurzer Zeit weltweit Millionen Menschen geimpft werden? Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen live in "Das Forum".

Hier geht es zum Livestream

Rund um den Globus warten viele Menschen auf den Impfstoff. Doch für wie viele reichen die Dosen? Vor allem die reichen Staaten haben sich durch Vorverträge bereits den Großteil davon gesichert. Trotz einer internationalen Impfallianz besteht die Sorge, dass die ärmeren Länder ein weiteres Mal auf der Strecke bleiben könnten. Gibt es Impfgerechtigkeit? Darf man mit Impfstoff Geschäfte machen? Und was passiert mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen?

Es diskutieren: Prof. Dr. Malte Thießen, Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte (live aus WDR-Studio Münster zugeschaltet) Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Vorstandsmitglied von "Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V." Tim-Christopher Zeelen, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Dietmar Ringel, Moderator