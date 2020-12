Bild: imago images/Stefan Zeitz

So 13.12.2020 | 11:04 | Das Forum

- Spenden in Corona-Zeiten

Auch während der Pandemie geben die Deutschen gern Geld für Menschen in Armut und Not, oder sie spenden für die Umwelt oder für Tiere. Doch ist der Spendenmarkt in Deutschland transparent? Führt das Spenden zum Erfolg? Darüber diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

In Deutschland werden Jahr für Jahr Millionen gespendet. Unterstützt werden Menschen, die in extremer Armut leben, Naturkatastrophen überstehen oder vor Krieg, Folter und Hunger flüchten müssen. Auch die Umwelt braucht Hilfe ebenso die Millionen Tiere, die unter qualvollen Bedingungen leben. Doch können die Organisationen mit den Spenden langfristig Veränderungen vorweisen? Und was kann das Spendensiegel zur Transparenz leisten?

Dr. Eckhard Priller , Ökonom und Soziologe

Maike Röttger , Vorsitzende der Geschäftsführung von Plan International Deutschland

Sebastian Schwiecker , Geschäftsführer von UES - Gemeinnützige Unternehmergesellschaft für effektives Spenden

Burkhard Wilke , Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter, Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen

Ute Holzhey, Moderatorin