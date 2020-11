imago images/Aviation-Stock Bild: imago images/Aviation-Stock

So 15.11.2020 | 11:04 | Das Forum

- Maximal minimal - Verzicht als Notwendigkeit oder Zeitgeistphänomen?

Einfacher leben, das war vor Corona ein modischer Trend. In den wohlhabenden Industrienationen schränken sich Menschen gezielt in ihrem Lebensstil ein. Die Pandemie hat aus dem Zeitgeistphänomen eine bittere Notwendigkeit gemacht. Aber was kommt danach - bleibt alles anders? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

Längst hat die "Simplify your life"-Bewegung neue Formen des Konsums und neue Geschäftsmodelle entwickelt. Gleichzeitig ist Althergebrachtes wieder in Mode: Schrebergärten, Bahnreisen, Sonntagsbraten mit der Familie. Was steckt hinter der Idee des Verzichts? Eine Notwendigkeit und gesunde Reaktion auf unsere wachstumsgetriebene Gesellschaft oder, im Gegenteil: eine andere Form des allgemeinen Optimierungswahnsinns? Bringt uns der Verzicht voran, oder schränkt er unseren Horizont eher ein? Denn es geht bei der Frage "Wie wollen wir leben?" eben nicht nur um individuelle Entscheidungen, sondern um gesamtgesellschaftliche Verantwortung.

Es diskutieren:

Prof. Thomas Macho, Philosoph, Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften Wien Milena Glimbowski, Unternehmerin, gründete mit "Original unverpakt" das erste verpackungsfreie Lebensmittelgeschäft in Berlin Werner "Tiki" Küstenmacher, Journalist, Theologe, Autor des Klassikers "Simplify your life" Moderation: Harald Asel

Bild: Kumar/Stiftung Schloss Neuhardenberg