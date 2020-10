- Corona und kein Ende?

Die Berliner FDP hat sich mit Blick auf die Senatsberatungen am kommenden Dienstag gegen eine starre Zuschauergrenze bei Kulturveranstaltungen ausgesprochen.



In Opernhäusern oder Theatern sei man in der Lage, Hygienekonzepte gut durchzusetzen und Infektionsketten nachzuverfolgen, sagte Fraktionschef Sebastian Czaja. Überall, wo das gelinge, müsse Kultur auch möglich sein.



Die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), plädierte dafür, dass man bei der Besucherzahl auch die Gegebenheiten - wie etwa Raumgöße, Belüftung, die Länge der Veraranstaltung – berücksichtigen sollte. Zudem müsse über die Pausenregelung nachgedacht werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Gegen starre Grenzen hat sich auch der Medizinstatistiker Gerd Antes ausgeprochen. Wichtiger sei es, darauf zu achten, wie viel Platz für jeden einzelnen vorhanden sei: "Diese Absolutzahlen sind großer Blödsinn, wir brauchen eine Dichte. Was muss ich an Quadratmetern für den Einzelnen haben?"

Zudem haben die Gäste über Sperrstunden, Eigenverantowrtung und die Maskenpflicht diskutiert.

Auf dem Podium:





Angelika Schöttler, SPD, Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg

Sebastian Czaja, FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus

Prof. Gerd Antes, Medizin-Statistiker, Honorarprofessor an der Universität Freiburg

Carsten Schmiester, Hörfunkkorrespondent im ARD-Studio Stockholm

Dietmar Ringel, Moderator