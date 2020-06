- Wirtschaft im Corona-Tief

Endlich ein Restaurantbesuch, in die Ferne reisen, Freunde treffen, die Familie besuchen. Die Grenzen bzw. Begrenzungen im Leben werden zurückgenommen und die Wirtschaft wieder hochgefahren. Das entspannt und lässt hoffen, dass bald die Krise überwunden ist!? Nein, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Der Export, der allein im April um 31 Prozent eingebrochen ist, wird sich nur langsam erholen. Umso wichtiger sei es, dass der Binnenmarkt schnell wieder in Gang kommt. Wo steht die Wirtschaft? Was bewirken die 130 Milliarden des deutschen Konjunkturpakets? Ist es sozial und zukunftsweisend? Und was geschieht in Brüssel? Wird dort das 750 Milliarden-Paket verabschiedet?