- Vorhang auf: Kultur nach Corona

Wie kehren Künstler*innen und Kulturmanager*innen in den Alltag zurück? Was hat die Kulturszene über die Relevanz ihrer Arbeit in der Zeit der Krise erfahren? Wie hat der ausschließlich virtuelle Kontakt ihr Verhältnis zum Publikum verändert? Was hat sich als unstreambar herausgestellt?

Die Einnahme-Ausfälle werden die Pläne der kommenden Zeit beeinflussen. Muss jetzt ästhetisch auf den Mainstream gesetzt werden statt auf Risikobereitschaft? Wie stabil sind internationale kulturelle Netzwerke? Wer bestimmt, welche Kultur morgen relevant ist?

Auf dem Podium diskutieren:

Dr. Christian Bräuer, Vorsitzender AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.

Hella Dunger-Löper, Präsidentin Landesmusikrat Berlin

Matthias Mohr, künstlerischer Leiter Radialsystem

Sebastian Nordmann, Intendant Konzerthaus

Anke Politz, künstlerische Leiterin Chamäleon Theater

Oliver Reese, Intendant Berliner Ensemble

Ulrich Weigand, Direktor der Urania