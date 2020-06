- Ein Sommer wie kein anderer - Urlaub in Corona-Zeiten

Von Reisebüros über die Reiseveranstalter und Transportunternehmen bis hin zu Hotels, Restaurants und privaten Gastgebern - niemand weiß, wie viele Unternehmen die Krise überstehen oder am Ende auf der Strecke bleiben werden.

Und was ist für Urlauber erlaubt, was verboten? In welche Länder darf man reisen und welches Risiko geht man im Ausland ein?

Wie werden mögliche Veränderungen für die Reisebranche und die Reiselustigen sein? Müssen wir uns darauf einstellen, dass uns die Welt nicht mehr jederzeit und zu niedrigen Preisen offen steht?

Darüber diskutiert Dietmar Ringel im Inforadio-Forum mit folgenden Gästen:

Norbert Fiebig, Präsident Deutscher Reiseverband (DRV) und Vizepräsident Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW);

Mariannna Hillmer, Bloggerin und Verlegerin ("Reisedepeschen");

Dr. Andreas Zimmer, Leiter des Clustermanagements Tourismus bei der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH;

Prof. Claudia Brözel, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde.