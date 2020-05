- Freund? Feind? (Ge)Denken!

In Westdeutschland hat es lange gedauert, bis der 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung verstanden wurde. Als Bundespräsident Richard von Weizsäcker sich dazu bekannte, war der Krieg 40 Jahre vorbei – und bis heute regt sich in manchen Kreisen Widerstand dagegen. In der DDR war der 8. Mai offizieller Feiertag bzw. Gedenktag. Dabei wurden vor allem die Leistungen der Roten Armee gewürdigt.

Wer hat welchen Anteil an diesem Sieg? Warum konnte der Zweite Weltkrieg nicht verhindert werden? Warum folgte dem Weltkrieg der Kalte Krieg zwischen Ost und West? Welche Rolle hat Berlin dabei gespielt? Und welche Lehren sind aus all dem zu ziehen? Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen:

• Prof. Etienne François, deutsch-französischer Historiker

• Götz Aly, Historiker und Publizist

• Dr. Jörg Moré, Direktor des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst

• Martin Hoffmann, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Deutsch-Russisches Forum

