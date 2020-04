Heldinnen und Helden in Corona-Zeiten

Noch vor kurzem wirkte der Begriff "Held" wie aus der Zeit gefallen. Heroismus wurde verdächtigt, autoritäres Denken zu transportieren. Nun ist der Held wieder da - in Gestalt des Problemlösers oder jenem, der sich für beschwerliche Aufgaben berufen fühlt.

Prof. Dr. Christoph Markschies , Lehrstuhl für Antikes Christentum an der Humboldt Universität Berlin und designierter Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Dieter Thomä , Professor für Philosophie an der Universität Sankt Gallen und Autor des Buchs "Warum Demokratien Helden brauchen"

Serie "Sie sind Held*innen" auf Inforadio.de

Fr 24.04.2020 | 07:25 | Interviews

Home Office ist nicht für jeden Beruf eine Option. Auch nicht für die Reinigungskräfte in den Seniorenheimen der Johanniter GmbH. Eine tägliche Herausforderung, sagt Andre Gorek. Er organisiert die Reinigungskräfte in den Heimen der Johanniter GmbH.

dpa/ Klaus Gigga

Do 23.04.2020 | 07:25 | Interviews

Schwanger mitten in der Corona-Krise – das ist eine Herausforderung für Eltern und Hebammen. Denn Geburten lassen sich nicht verschieben, Abstand halten ist auch keine Option. Hebamme Mandy Pleikies berichtet, wie ihr derzeitiger Alltag aussieht.

imago images / Panthermedia

Mi 22.04.2020 | 07:25 | Interviews

Wenn Menschen sowieso mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, dann ist die Corona-Zeit eine ganz besondere Situation. Vsevolod Silov ist Chefarzt für Psychosomatik und Psychotherapie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. Er erzählt, wie turbulent es in den vergangenen Wochen zuging.



dpa

Di 21.04.2020 | 07:25 | Interviews

In Deutschland gibt es 1,8 Millionen erwerbstätige Alleinerziehende. Doch in der Corona-Krise hat nur ein Teil von ihnen Anspruch auf Kinder-Notbetreuung. Wanda Schulte ist Mutter eines Zweijährigen und gibt Einblick in einen kräftezehrenden Alltag.

imago images / Future Image

Mo 20.04.2020 | 07:25 | Interviews

Gesundheitsämter sind zentraler Anlaufpunkt für Corona-Verdachtsfälle und die Betreuung von Infizierten. Doch trotz Aufstockung des Personals sei die Arbeit weiterhin kräftezehrend, so die Amtsärztin und Leiterin vom Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Nicoletta Wischnewski.

Fr 17.04.2020 | 07:25 | Interviews

Musikerinnen und Musiker des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB) spielen während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vor Seniorenheimen und Krankenhäusern. Flötist Rudolf Döbler gibt Einblicke in diese ganz besondere Konzertreihe.



imago images / Frank Sorge

Do 16.04.2020 | 06:45 | Interviews

Die Corona-Krise zwingt gerade viele Menschen ins Home Office. Doch längst nicht jeder Job lässt sich vom heimischen Schreibtisch aus erledigen: Hardy Schröder ist Betriebsingenieur im Müllheizkraftwerk Ruhleben in Berlin. Wie verläuft sein Arbeitsalltag in Zeiten von Corona?

imago images / Pius Koller

Mi 15.04.2020 | 06:25 | Interviews

Zu den wenigen Läden, die auch in Coronazeiten offen haben, gehören auch Buchläden. Dirk Sarnoch ist Buchhändler des Kiezbuchladens "Peak" in Oberschöneweide. Er hat seinen Laden etwas umgeräumt und bei seiner Kundschaft neue Vorlieben entdeckt.

imago images / photothek

Di 14.04.2020 | 06:25 | Interviews

Die Corona-Epidemie verändert auch das Leben in den Justizvollzugsanstalten. Besuche von Freunden und Familie sind nicht mehr möglich – eine Belastung für die Gefangenen. Die Beamten müssten besonders jetzt Vorbilder sein, berichtet Susanne Bischoff, Schichtleiterin in der JVA Heidering.



imago images / Lichtgut

Sa 11.04.2020 | 07:24 | Interviews

Intensivpfleger Alexander Lang ist freiwillig auf die Corona-Station der Charité in Berlin-Mitte gewechselt. In unserer Reihe "Sie sind Held*innen" berichtet er von seinem Respekt vor der Krankheit und, dass er dort helfen wollte, wo er gebraucht wird.



Imago Images

Do 09.04.2020 | 07:25 | Interviews

Die Coronakrise zieht ihre Kreise in alle Lebensfelder. Auch das Leben in den Kirchen kann nicht mehr wie gewohnt stattfinden, für einige Personen fällt ein wichtiger Lebensbestandteil weg. Pfarrerin Claudia Scheufele berichtet, welche kreativen Wege ihre Gemeinde in diesen Tagen gefunden hat.

imago images / Schöning

Mi 08.04.2020 | 07:25 | Interviews

Für Kinder und Jugendliche, die in Armut aufwachsen oder gar obdachlos sind, bedeutet die Corona-Krise: Keine Schule, keine regelmäßigen Mahlzeiten oder gar kein Geld. Die Krise bringe nun zudem immer mehr Kids auf die Straße, sagt Eckhard Baumann, Gründer von Straßenkinder e.V.

picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Di 07.04.2020 | 07:25 | Interviews

Drogerien sind direkt von der Massenvorsorge in der Corona-Krise betroffen - und manche Kund*innen diskutieren bis aufs Messer um begehrte Artikel. Dies belaste das Personal zusätzlich, sagt Florian Wolf. Er ist für mehrere dm-Märkte in Berlin und Brandenburg verantwortlich.

dpa

Mo 06.04.2020 | 07:25 | Interviews

Angelina Röck arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einem Altenheim und einem großen Krankenhaus. Der Umgang mit dem Coronavirus dort hat sie erschreckt. Sie wünscht sich ein besseres Pflegesystem statt einmaligen Bonuszahlungen.



Do 02.04.2020 | 07:25 | Interviews

Die Coronakrise legt die ganze Bevölkerung lahm. Doch in manchen Bereichen gibt es keinen Stillstand. So auch im Kinderhospiz "Berliner Herz". Die angeordneten Abstandsmaßnahmen fallen hier doppelt so schwer. Leiterin Anke Haase erklärt, wie die Arbeit trotz Pandemie weitergeht.

Mi 01.04.2020 | 07:25 | Interviews

Home Office - so lautet die Ansage der Arbeitgeber*Innen, um die Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich einzudämmen. Traute Meyer ist Busfahrerin bei der BVG. Von Zuhause arbeiten ist für sie keine Option.

imago images / photothek

Fr 27.03.2020 | 07:05 | Interviews

Abstand halten geht in der Pflegearbeit nicht. Gleichzeitig ist das Coronavirus aber für alte und kranke Menschen besonders gefährlich. Anne-Kathrin Pusch leitet einen mobilen Pflegedienst in Brandenburg an der Havel. Sie berichtet über den Arbeitsalltag und kreative Lösungen in der Epidemie.

picture alliance / Jiri Hubatka

Sa 28.03.2020 | 07:04 | Interviews

Barbara Ozsvàth hält den Betrieb in der onkologischen Ambulanz einer Klinik in Wien aufrecht. Dabei muss sie ihre besonders gefährdeten Patienten vor dem Virus schützen. Die Ärztin berichtet vom Klinikalltag in schwierigen Zeiten.

imago images / ingimage

Do 26.03.2020 | 07:05 | Interviews

In der Coronakrise fehlten Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel auch bei den Kinderärzten. Der Arzt Jakob Maske erzählt über die Arbeit in dieser Zeit und warnt vor einer Schließung der Kinder- und Jugendarztpraxen, weil Schutzmaterialien fehlen.

Mi 25.03.2020 | 07:45 | Interviews

Aus Angst vor dem Coronavirus suchen viele Menschen Rat in Apotheken und wollen sich mit Medikamenten eindecken. Anke Grabow arbeitet in Berlin-Karlshorst und berichtet von den täglichen Herausforderungen.



imago images/ Ronald Bonss

Di 24.03.2020 | 06:25 | Interviews