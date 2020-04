- Schaffen wir das? Shutdown und Stillstand in der Wirtschaft

In Deutschland werden wieder mehr Geschäfte öffnen. Für die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sind das riskante Maßnahmen, die ohne Maskenpflicht zu neuen Infektionen führen könnten.

Meist stehen die Startups finanziell noch auf wackligen Füßen, können den Ausfall von Einnahmen kaum verkraften. So geht es auch dem digitalen Reisespezialisten GetYourGuide in Zeiten von Corona. Doch die GründerInnen glauben an das Modell 'Solidarität', wie Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter berichtet.