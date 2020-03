- Brandenburgs Wirtschaft ächzt unter Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft fest im Griff. Es geht vielerorts die Angst vor der Zukunft um. Brandenburgs Wirtschaftsminister (SPD) Jörg Steinbach und Bernd-Armin Schmidt von der Investionsbank Brandenburg erklären, welche Hilfen es gibt.

Die Corona-Pandemie bedeutet für viele Unternehmen und Selbstständige Geschäftseinbrüche und Auftragsverluste. In Brandenburg sichern vor allem Landwirtschaft und Tourismus Arbeitsplätze und Wohlstand. Millionenschwere Rettungsschirme sind in Brandenburg auf den Weg gebracht. Aber was können die wirklich leisten? Und woran sollten wir denken, wenn es um später, um die Zeit nach der Krise geht?

Moderator Harald Asel diskutiert mit folgenden Gästen:

Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister von Brandenburg (SPD) und

Bernd-Armin Schmidt von der Investionsbank Brandenburg