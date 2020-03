- Wie das Virus unser Leben verändert

Supermarktregale leergekauft, Großveranstaltungen abgesagt, Hände geben verpönt: Das Coronavirus hat das gewohnte Leben durcheinandergebracht. Abseits des Stakkatos aktueller Meldungen diskutiert Moderator Harald Asel mit seinen Gästen über langfristige Veränderungen.

Noch ist nicht abzusehen, was das Coronavirus langfristig verändern wird - im Gesundheitswesen, in unserer global vernetzten Wirtschaft, in den Entscheidungsprozessen von Politik und Verwaltung, nicht zuletzt in unserem privaten Lebensstil. Doch erste Tendenzen sind sichtbar.

Das Inforadio Forum richtet den Blick auf weitergehende Fragen: Welche belastbaren Erfahrungswerte hat die Krise schon hervorgebracht? Justieren wir gerade das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit neu? Trifft die Gefahr gleichermaßen Stadt und Land, arm und reich? Setzen wir unter dem Druck der Ereignisse das als richtig Erkannte um, das wir ansonsten lange vor uns herschieben? In Politik, Unternehmen, persönlichem Alltag? Wie dauerhaft werden die jetzigen Verhaltensänderungen sein? Und lernen wir daraus für zukünftige, auch weniger sichtbare Herausforderungen?

Moderator Harald Asel diskutiert mit folgenden Gästen:

Sieglinde Geisel, Journalistin, Kritikerin und Buchautorin

Ursula Nonnemacher, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Dr. Gerd Reimann, Wirtschaftspsychologe der Deutschen Psychologen Akademie

Prof. Dr. Stefan Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologe und Gesundheitsökonomie der Charité Berlin