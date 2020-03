- Finnland und seine Frauen - so geht Gleichberechtigung

Ja - Deutschland hat seit langem eine Bundeskanzlerin. Aber was ist das gegen Finnland, wo nicht nur die Regierungschefin weiblich ist, sondern alle vier Vorsitzenden der Koalitionsparteien? Und drei von ihnen sind auch noch jünger als 35. Was machen die Finninnen und Finnen anders als andere? Läuft es oben in Nordeuropa reibungslos zwischen den Geschlechtern? Und was sagen Finnlands Männer dazu?



Auf dem Podium

Anne Sipiläinen

Botschafterin von Finnland in Berlin

Dr. Laura Hirvi

Leiterin des Finnland-Instituts in Deutschland

Helga Lukoschat

Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin

Eva Corino

Buchautorin und Journalistin

Moderation: Dietmar Ringel