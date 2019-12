- Klimaschutz - Wer zahlt die Zeche?

Die meisten sind sich einig, dass das Klima sich nicht zum Nulltarif retten lässt. Aber danach wird es schon komplizierter. Kann das kürzlich beschlossene Klimapaket der Bundesregierung zum Klimaschutz beitragen - und ist es sozial gerecht?

Laut Klimapaket der Bundesregierung soll belohnt werden, wer weniger CO2 in die Luft bläst – wer sich anders verhält, zahlt drauf. So wird Zugfahren günstiger, Fliegen dagegen teurer. Die Benzinpreise sollen steigen, und aus Kohle wird höchstens noch zwanzig Jahre lang Strom gewonnen. Für die einen ist das viel zu wenig, um den Klimawandel zu stoppen, für die anderen eine soziale Zumutung.

Was wird das Klimapaket tatsächlich bewirken? Vertieft es die soziale Spaltung im Land? Oder macht es uns am Ende alle reicher? Darüber diskutiert Dietmar Ringel mit seinen Gästen im Inforadio-Forum.