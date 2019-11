- Adlershof - Vom Umbruch zum Aufbruch

In Berlin-Adlershof liegt Deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiepark und Berlins größter Medienstandort, hier konzentrieren sich mehr als 1000 Unternehmen, 20 000 Menschen werden beschäftigt. Was das Besondere an dem Standort ist und welche Pläne - auch international - verfolgt werden, darüber diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

Ohne den Fall der Berliner Mauer hätte es den Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof in seiner heutigen Form nicht gegeben - nicht als größten seiner Art in einem wieder vereinigten Deutschland. Für viele Wissenschaftler von der DDR-Akademie in Adlershof hatte sich nach der Wende auf einen Schlag alles geändert. Das war hart und schwer, aber nicht wenige schafften den Umbruch und sind heute erfolgreiche Unternehmer, die den Standort entscheidend mit geprägt haben.

30 Jahre nach dem Mauerfall befindet sich Adlershof wieder in einer Phase des Umbruchs. Die Unternehmer der 90er Jahre treten ab und die junge Generation muss die Digitalisierung meistern - für Mittelständler keine leichte Aufgabe.

Auch der Hochtechnologiestandort Adlershof mit über 1.100 Unternehmen, mehr als 20.000 Beschäftigten und jährlich zweistelligen Wachstumsraten steht vor großen Herausforderungen. In Berlin gut aufgestellt will Adlershof in die Champions League aufsteigen - ein Aufbruch in die internationale Liga!