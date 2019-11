- Zeitenwende - wie der Mauerfall mein Leben veränderte

Die meisten Menschen, die beim Mauerfall vor 30 Jahren jung waren, sahen das Ende der DDR und die deutsche Wiedervereinigung als Chance für den Aufbruch in eine neue Zeit. Doch die Träume von damals haben sich längst nicht für alle erfüllt. Moderator Dietmar Ringel diskutiert im Kaisersaal am Potsdamer Platz mit Zeitzeugen und der nachfolgenden Generation darüber, welche Chancen und Folgen der Mauerfall für das eigene Leben hatte.

Die Veranstaltung fand am Potsdamer Platz im Sony Center, Kaisersaal in Berlin am Samstag, den 9. November 2019 um 16 Uhr statt.