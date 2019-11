- Kampf um Syrien - ein Krieg und seine Folgen

Lange sah es so aus, als könnten die Kurden zu den Gewinnern dieses blutigen Konflikts zählen. Ende 2014 rückte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in die kurdische Grenzstadt Kobane vor. Dass die Kurden den Ort halten und den IS vertreiben konnten, gilt ihnen heute als Heldentat. An der Spitze der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nahm die Miliz YPG Quadratkilometer für Quadratkilometer des IS-Herrschaftsgebietes ein und eroberte in April 2019 auch die letzte Hochburg der Extremisten. Fast ein Drittel des Landes war damit unter kurdischer Kontrolle, darunter auch die Gebiete mit den wichtigsten Ölquellen im Osten des Landes. Auch politisch schufen die Kurden in ihrem Territorium Fakten und errichteten dort unter Führung der PYD eine autonome Selbstverwaltung mit mehreren Kantonen. Die Regierung, von der sich viele Kurden immer diskriminiert gefühlt hatten, besaß dort kaum noch Einfluss.