Holger Gross/LAG WfbM Berlin Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

So 20.10.2019 | 11:04 | Das Forum

- Mythos Teilhabe

Am 24. Oktober 2019 ist wieder "Schichtwechsel": Einen Tag lang tauschen Mitarbeiter aus Berliner Unternehmen ihren Arbeitsplatz mit Beschäftigten in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Was darüber hinaus getan werden muss, damit Behinderte Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erhalten, diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

Scheu, Angst, Vorbehalte - es ist schwer für einen Menschen mit Behinderung, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Wenn, dann ist es ein Glücksfall. Leider zahlen viele Unternehmen lieber eine Ausgleichsabgabe. Gerade mittelständische Unternehmen fürchten häufig den zusätzlichen Aufwand, den sie nicht leisten können oder wollen. Ist es die Angst vor dem bürokratischen Aufwand oder gilt hier das Gesetz der Wirtschaftlichkeit? Inwieweit kann in diesem Zusammenhang überhaupt von Teilhabe gesprochen werden, wenn Menschen mit Behinderungen kaum Zugang zum Arbeitsmarkt finden? Hier sind viele gefordert - Arbeitgeber, die umdenken können, Behörden und Verwaltungen, die unbürokratisch helfen können und die Agentur für Arbeit, die sich den freien Zugang auf den ersten Arbeitsmarkt für Behinderte auf die Fahnen schreiben kann. Alles das und viel mehr diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Auf dem Podium

Julian Lechner

Gründer und Geschäftsführer von Kaffeeform (Kaffeeform arbeitet mit Menschen mit Behinderung)

Guido Handschug

Bereichsleiter Integrationsmanagement

Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung GmbH (BWB) Frank Jeromin

Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen Berlin (LAG IF) Christine Braunert-Rümenapf

Berliner Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung Moderation: Ute Holzhey

Podium und Auditorium des Inforadio-Forums "Schichtwechsel" im Pfefferberg Theater | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Moderatorin Ute Holzhey | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Zuhörer spricht in Mikrofon | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Christine Braunert-Rümenapf, Berliner Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Zuhörerin nimmt durch Redebeitrag an Diskussion teil | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Frank Jeromin, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen Berlin (LAG IF) | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Zuhörer spricht in Mikrofon | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Julian Lechner, Gründer und Geschäftsführer von Kaffeeform | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Guido Handschug, Bereichsleiter Integrationsmanagement der BWB, im Gespräch | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Zuhörer stehen um einen Tisch herum | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Zuhörerinnen stehen um einen Tisch herum | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin

Frau hält Inforadio-Broschüre | Bild: Holger Gross/LAG WfbM Berlin Play Pause Fullscreen