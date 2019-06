Warum in die Ferne schweifen? Ferien in der Region

Der Sommer naht. Viele verlassen die Region, um anderswo Urlaub zu machen. Aber warum nicht Erholung und inspirierende neue Eindrücke vor der eigenen Haustür suchen? In der Region? In Berlin und Brandenburg? Darum geht es bei diesem Forum mit Harald Asel und seinen Gästen.

Die Veranstaltung wurde am 31. Mai in der ufaFabrik, Internationales Kultur Centrum, in der Viktoriastraße in Berlin-Tempelhof aufgezeichnet.