So 10.03.2019 | 11:04 | Das Forum

- Urban Gardening – Mit kleinen Pflänzchen die Welt retten?

Wer nicht auf selbstgezogenes Gemüse in der Stadt, wohl aber auf das Regiment des Kleingartenvorstands verzichten kann, baut im Hof oder rund um den Straßenbaum an: Urban Gardening erfreut sich seit Jahren in Berlin großer Beliebtheit. Aber wer macht eigentlich mit und wie reagieren die Nachbarn? Darüber diskutiert Harald Asel im Rahmen des Berlin-Denkraums für Visionäre, Realisten und Passanten von Inforadio und der Urania Berlin.

Längst ist es mehr als ein Modephänomen natursuchender Großstädter: Urban gardening, auch urban farming, auf kleinen Flächen hat Konjunktur, zur Selbstversorgung mit Gemüse, zur Belebung trister Ecken, zur Klimaverbesserung wie zum sozialen Zusammenleben. Zwischen Schrebergarten und guerilla gardening zieht sich ein Trend durch die verschiedenen Milieus der Stadt. Nun denkt der Senat von Berlin sogar über einen Urban-Gardening-Beauftragten nach. Was kann eine Stadtgesellschaft von urban gardening überhaupt erwarten, welche Rolle kommt ihm in einer wachsenden Stadt zu. Wer sind überhaupt die Akteure, und wie können sich Menschen auch ohne grünen Daumen daran beteiligen? Wo liegen Konflikte? Und darf es auch "nur" Spaß machen? Darüber diskutiert Moderator Harald Asel mit folgenden Gästen:

Dr. Elisabeth Meyer-Renschhausen

Soziologin und Autorin, FU Berlin Prof. Dr. rer. hort. Klaus Neumann

Präsident der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Beuth Hochschule Berlin Robert Shaw

Geschäftsführer Nomadisch Grün GmbH, Mitbetreiber Prinzessinnengärten, Berlin Dr. Heike Stock

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat Freiraumplanung und Stadtgrün