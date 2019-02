imago/Klaus Martin Höfer Bild: imago/Klaus Martin Höfer

So 10.02.2019 | 11:04 | Das Forum

- Revolution! Oder: Alles soll sich ändern, nur bei mir nicht?

War die deutsche Revolution vor 100 Jahren erfolgreich oder scheiterte sie? An welchen Kriterien wird dies bewertet? Themen wie Pressefreiheit, Fake News, Populismus, politische und soziale Teilhabe, das Recht auf Leben und Selbstbestimmung wurzeln auch in der Revolutionszeit. Wie viel Neues wird in Deutschland 2018 gewollt – und wie viel Vertrautes muss bleiben? Harald Asel diskutiert mit seinen Gästen über die Sehnsucht nach Revolution und den Wunsch nach Beständigkeit.

Gesprächspartner auf dem Podium:

Hans-Christian Ströbele, Rechtsanwalt und Politiker Bündnis '90/Die Grünen Milosz Matuschek, Publizist und Jurist Enis Maci, Schriftstellerin und Hausautorin Nationaltheater Mannheim Eine Veranstaltung von Inforadio und Kulturprojekte Berlin. Das Podiumsgespräch wurde am 14.01.2019 im Kulturzentrum Podewil in Berlin aufgezeichnet.